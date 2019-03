Second mandat de Macky Sall : Moussa Diaw fixe les attentes L’enseignant-chercheur, Moussa Diaw a listé les attentes qui pourraient pacifier l’espace politique et restaurer la confiance du citoyen durant le second mandat de Macky Sall.

« La démocratie a besoin d’être renforcée par des actes significatifs de nature à garantir ses fondements et sa pérennité », a-t-il indiqué dans L’Observateur.



Il s’agit selon lui « d’entamer des discussions sincères avec les forces politiques », d’arriver « au perfectionnement du fichier électoral, à la rationalisation des partis politiques, au statut du chef de l’opposition ». Dans le même temps, a-t-il dit, « il faudra lever toute équivoque concernant l’éventualité d’un troisième mandat par une disposition transitoire fermant définitivement le débat sur ce sujet ».



Par ailleurs, suggère-t-il, de « régler le problème de la séparation des pouvoirs » et de restaurer des « liens de confiance entre la justice et les citoyens ». Tout aussi important, selon lui, une « gestion transparente et rationnelle des ressources publiques ».

