Second mandat de Macky Sall: la coalition ‘’Macky 2012’’ scelle l’union sacrée Les responsables de la coalition Macky ont scellé leurs retrouvailles ce week-end autour d’un dîner. Le mot d’ordre lancé par Ibrahima Sall du Model et ses camarades, est de cultiver la paix au sein de la coalition pour accompagner efficacement Macky Sall au cours de son second mandat, rapporte "L’Evidence". La coalition qui compte changer de nom après consentement, compte faire bloc autour du président de la République pour cette nouvelle ère qui s’ouvre à lui.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2019 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos