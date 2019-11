Second projet de Loi de finances rectificative 2019: 125 milliards au secteur de l’Energie et 75 milliards aux BTP Les députés examinent en plénière, ce vendredi, le second projet de Loi de finances rectificative pour 2019, qui s’équilibre en recettes et en dépenses, à un montant de 4 092,74 milliards FCFA.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

« La composition des dépenses a été profondément modifiée, de manière à pouvoir assurer le paiement de la totalité des obligations impayées de 2019 et la mise à disposition d’un montant de 100 milliards FCFA destinée au secteur de l’énergie », indique l’APS, citant un document du ministère des Finances.



Ces crédits vont être consacrés à l’apurement d’un certain nombre d’obligations impayées de l’Etat.



Il s’agit aussi de transférer 125 milliards de FCFA de ressources budgétaires nouvelles à la SENELEC pour faire face aux impayés de 2017 et 2018, résultant de la combinaison du blocage des prix de l’électricité et de l’augmentation des prix mondiaux du pétrole, explique le ministère.



L’Etat, à travers, la LFI et la première LFR de 2019 (15 milliards pour compenser les pertes commerciales des distributeurs et 70 milliards pour compenser le blocage des tarifs de SENELEC, pour éviter de pénaliser les entreprises et les consommateurs)’’.



Il ajoute que le reliquat d’un montant de 75 milliards de FCFA sera injecté dans le secteur des Bâtiments et Travaux publics (BTP) et dans d’autres opérations diverses à l’effet de liquider, pour l’essentiel, des créances d’entreprises qui exécutent notamment les grands projets publics tels que le PUDC, le PROMOVILLES et le PUMA ainsi que certains projets des agences et structures assimilées.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos