Seconde phase du Train Express Régional: Le TER va évoluer à terme sur un linéaire de 55 km de la gare de Dakar à celle d’AIDB Abordant la question liée à la seconde phase du Train Express Régional (TER) et au développement d’un système de transport multimodal performant au Sénégal, le président de la République est revenu sur le lancement des travaux qu’il a présidé le samedi 5 mars 2022, sur le site de la future gare ferroviaire de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIDB), en indiquant que ces travaux, prévus sur deux (2) fois 19 km, avec les infrastructures connexes, vont permettre à terme, au TER d’évoluer sur un linéaire de 55 km de la gare de Dakar à celle d’AIDB.

Le Chef de l’Etat invite, dès lors, le Gouvernement à prendre toutes les dispositions requises afin d’assurer la réalisation, dans les délais, des travaux programmés sur 17 mois.



Le président de la République remercie les populations de la commune de Diass et de la région de Thiès, pour l’accueil chaleureux et la mobilisation lors de cette cérémonie.



Ainsi, il a félicité le Gouvernement et remercie les partenaires techniques et financiers (la France à travers l’AFD, le Trésor et la BPI, la BID, la BAD, et la BIDC), pour les diligences engagées en vue de la mobilisation effective du financement global de 207 milliards FCfa de la phase complémentaire.



Ces travaux complexes, dit-il, vont être réalisés par différentes entreprises, déjà déployées dans le 1er tronçon du TER, de 36 km, intégrant la montée en puissance du contenu local et de l’expertise nationale, de même que le transfert de technologie et de savoir-faire sur les métiers du rail.



