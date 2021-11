Secret médical divulgué: Pourquoi Macky Sall affirme que les gens préfèrent se soigner à l'étranger En marge de la cérémonie de pose de la première pierre de la polyclinique de l'hôpital Principal, le Président de la République, Macky Sall, n'a pas manqué de tancer le corps médical sur les fuites des secrets de leurs clients médical.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Novembre 2021

Selon le Président de la République, Macky Sall, beaucoup de personnes dont des autorités n'ont pas confiance au corps médical du Sénégal.



Non pas qu'ils doutent de leurs compétences et expertise, mais des fuites sur les dossiers médicaux qui peuvent se trouver du jour au lendemain au coin de la rue.



"Par peur de voir leurs dossiers médicaux se retrouver sur la place publique, certaines autorités quittent en catimini le pays pour un traitement médical à l'étranger", a-t-il fait remarquer aux médecins, pour plus de droit de réserve.



Les travaux entamés seront terminés dans 14 mois et le joyau a coûté la bagatelle de 60 milliards de francs CFA.

