Secrétaire Exécutif du CEAC : Raki Kane démissionne, « pour mettre à l’aise l’Autorité » Sur sa page Facebook, Raki Kane a posté sa lettre de démission déposée à la Primature et à la Présidence du Sénégal. Elle a décidé de mettre fin à ses fonctions de Secrétaire Exécutif de la Commission d’Evaluation, d’Appui et de Coordination des startups au Sénégal (Senegal Connect Startup). "Source : lesoleil.sn"

Lundi 6 Janvier 2025

Selon elle, sa démission est motivée par la vive polémique suscitée, faisant suite à la publication de ses positions politiques passées, « poussant Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko à s’adonner au difficile exercice de clarification et de mise au point, à travers une déclaration publique ».



« J’ai pris la décision, en toute conscience et responsabilité, de me retirer de cette fonction. Cette décision vise essentiellement à mettre à l’aise l’Autorité qui, ces dernières heures, fut installée dans une position peu enviable », explique la désormais ex-Secrétaire Exécutif du CEAC.



