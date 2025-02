Secrétariat Exécutif National d’Apr : « Notre camarade Mouhamadou NGOM dit Farba a été injustement privé de liberté »

« En ce jour de tristesse pour notre grande démocratie et notre justice, le Secrétariat Exécutif National de l’APR, note pour s’en étonner, que malgré les contestations, les garanties proposées pour démontrer sa volonté de ne pas se soustraire à la justice, notre camarade Mouhamadou NGOM dit Farba a été injustement privé de liberté.



Cette décision cruelle est encore la preuve éclatante d’une justice malade qui manifestement est devenue une machine de mise en exécution des directives et desiderata de Ousmane SONKO, Premier Ministre du Sénégal.



C’est lui qui a donné les instructions fermes de procéder à l’arrestation de Farba après l’avoir menacé ouvertement et publiquement à Matam.

C’est pourquoi, contre toute normalité, cette justice critiquée vertement par SONKO, devenu Premier ministre et chef de parti, oriente son horloge à l’heure de la primature.



En décidant de l’emprisonnement du Député Mouhamadou Ngom dit Farba, le juge d’instruction n’a fait que suivre et signer l’exécution d’une commande politique du responsable politique de PASTEF et premier ministre dont l’incompétence, l’insolence, la brutalité et le reniement sont les traits les plus marquants de sa gouvernance.



Le Secrétariat Exécutif National de l’APR dénonce avec la dernière énergie cette arrestation plus qu'arbitraire du Député Mouhamadou Ngom.



L'honorable Député Farba Ngom est tout simplement l’otage politique d’un régime aux abois qui n’a aucune solution face aux préoccupations des sénégalaises et sénégalais.



L'alliance Pour la République appelle toutes les forces politiques et citoyennes, d’ici et de la diaspora à se mobiliser pour faire face à l’injustice qui menace notre démocratie et hypothèque le futur du Sénégal.



Le SEN exhorte la magistrature, pilier central de la justice, à éviter de transformer notre justice en un appareil politique, au service d’un règlement de comptes politiques.



Dans cette période de crises, de questionnements des sénégalais en proie à des difficultés de toutes sortes, le Secrétariat Exécutif de l’APR, plus que jamais aux côtés d’un peuple trompé, abusé et désespéré, demande aux organes déconcentrés et décentralisés du parti, de ses alliés et à toutes les forces politiques de l’opposition de se mobiliser pour faire face forfaiture.



Face à cette macabre, manifeste et implacable volonté de casser notre parti en s’attaquant à ses principaux responsables, le SEN prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale, des dérives des dossiers judiciaires, fruit d’un complot et de machinations abjectes dont le seul but est de museler le principal parti d’opposition du Sénégal par l’embrigadement de ses leaders ainsi que de toutes voix discordantes pour masquer leur incompétence chronique.



Enfin le secrétariat Exécutif National de l’APR, demande à tous les militants et sympathisants du parti de se tenir prêts pour faire face à ce régime arrivé au pouvoir en semant le chaos et qui pense pouvoir gérer le pays dans le chaos. Sans l'ombre d'un doute le peuple souverain fera face. »



Fait à Dakar le, 28 février 2025

Le Secrétariat Exécutif National