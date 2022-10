Secrétariat général du PS : Hamade Ndiaye vilipende Aminata Mbengue Ndiaye et demande à Macky Sall de...

Ce dernier qui est aussi secrétaire général de comité à Ngueniene, chargé des questions universitaires dans le département de Mbour n'est pas allé par quatre chemins pour donner son avis sur le management actuel du PS. Selon M Ndiaye, la gestion pose problème. Et il jette des pierres dans le jardin de la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye sans la nommer.



"Le secrétariat exécutif ne se réunit plus, les renouvellements des instances suspendues et cela nuit le parti" a t-il dénoncé. A l'en croire l'invalidité physique de certains caciques constitue un blocage des activités. En montant sur ses grands chevaux, ce membre de Vision Socialiste pense que la solution serait de confier le parti au ministre de l'Assainissement et de l'eau Serigne Mbaye Thiam.



"Il a le vécu pour avoir occupé de hautes fonctions dans le pays et depuis 10 ans M. Thiam promeut les militants et gère les activités courantes du parti et sa dimension est planétaire au vu des charges confiées par l' État pour gérer certains dossiers complexes" s'est-il défendu.



Et il demande ainsi à la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye de libérer le poste conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement intérieur du parti. Aussi M. Hamade Ndiaye a précisé, qu'en 2024 Serigne Mbaye Thiam sera le candidat idéal pour la coalition Benno Bokk Yakaar car à l'en croire il connaît les problèmes des sénégalais et il détient des solutions durables .



"Dans un grand parti comme le PS qui est organisé et supporté par des jeunes , Serigne Mbaye Thiam drainera des voix nécessaires pour la présidentielle et ceci au profit de la coalition. Feu Ousmane Tanor Dieng disait de Serigne Mbaye qu'il est un garçon cohérent et équilibré " , s'est -il rappelé. Suivant sa logique , l'enfant de Ngueniene pense qu'à défaut d'avoir son camarade comme candidat, le président de Benno Macky Sall devra libérer les alliés pour la conquête du pouvoir en 2024.

S'agissant du PS à Ngueniene, Hamade Ndiaye crie tout haut qu'il détient la légitimité historique d'être le secrétaire général pour avoir y milité durant 27 longues années. "Nous connaissons à suffisance les valeurs et principes du PS et nous pensons pouvoir porter le legs de Feu Ousmane Tanor Dieng" a t-il martelé.



Adama Sall (Saint-Louis)