Secrétariat national du PDS : Pourquoi Babacar Gaye a-t-il été viré ? On en sait davantage sur les raisons pour lesquelles, Me Abdoulaye Wade a viré le porte-parole du Secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye et choisi Me Amadou Sall.



SourceA dans sa parution de ce jeudi, révèle que l’éviction de ce dernier est la conséquence directe d’une cascade de prises de position, qui ne correspondaient plus aux directives du secrétaire général national du Pds.



Premièrement, d’après nos confrères, le pape du Sopi a du mal à comprendre le fait que Babacar Gaye ait pris le contre-pied du projet de sabotage de la présidentielle de 2019. ««Il ne peut pas être le porte-parole du secrétaire général national du Parti et faire des sorties publiques pour contredire ce dernier», confie un proche parmi les proches de Me Abdoulaye Wade.



En réalité, selon SourceA, entre Abdoulaye Wade et Babacar Gaye, c’en était fini, depuis plus de deux mois. Et, le ressort qui reliait les deux parties s’est cassé, notamment, quand le 13 février 2019, en Comité directeur du Pds réuni à l’hôtel Terrou Bi, Me Wade traite, cavalièrement, son propre porte-parole. En quoi faisant ? Quand il fut entré dans la salle, ce jour-là, le ‘’pape’’ du ‘’Sopi’’ demanda à Babacar Gaye : “Tu es là ? On m’a dit que tu étais parti”.











