Secteur agricole - Appui à la formation des jeunes : Bassirou Diomaye Faye reçoit des entrepreneurs engagés pour la Vision Sénégal 2050 Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accueilli, hier mardi, une délégation d’entrepreneurs présents au Sénégal depuis 2014. Parmi eux, des enseignes de renom telles que Decathlon et Auchan, qui investissent activement dans le développement des chaînes de valeur.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’information postée sur la page officielle présidentielle, au cours de cette rencontre, ces entreprises ont réaffirmé leur engagement à accompagner la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050.



Leur contribution passe notamment par le renforcement du secteur agricole et l’appui à la formation des jeunes, deux axes stratégiques pour un développement durable et inclusif du pays.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook