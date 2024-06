Secteur de la Microfinance : l’APSFD-Sénégal a tenu la 5ème Edition.de sa cérémonie de remise de diplômes Lactuacho.com-Cérémonie organisée hier à Dakar, l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Sénégal (APSFD-Sénégal) a procédé à la remise de diplômes pour les promotions 2023 Chargé de Clientèle et Responsable d’Agence en Microfinance. Présidée par M Alioune Dione, le Ministre de la Microfinance et de l’Econome Sociale et Solidaire, l’occasion a été saisie pour divers intervenants pour encourager, sensibiliser, mais aussi galvaniser les nouveaux diplômés.

Dans son allocution de bienvenue, Mamadou Cissé, le Directeur de l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Sénégal a rappelé qu’en vue de renforcer la qualité des ressources humaines des SystFD, et en partenariat avec l’Ecole supérieure de la Banque (Ex-CFPB-Paris), l’APSFD a initié depuis 2016, un programme de formation Professionnelle diplômante dédié au secteur de la Microfinance.



Pour cette 5ème Edition, à l’image de Boubacar Bâ, un homme d’une grande dimension professionnelle et morale, connu pour son intégrité et son attachement pour le développement des populations sénégalaises, Mme Ndèye Sophie Diaw, une pionnière dans le secteur de la microfinance au parcours inspirant , sont les parrains ont été offerts en référence aux nouveaux diplômés dans leur noble mission.



C’est en sens que Mamadou Cissé, le Directeur de l’Association les a exhortés à entretenir le model d’excellence, en s’inspirant de leurs parrains qui sont des références régionales, car leurs diplômes sont reconnus et validés dans une vingtaine de pays.



Tour à tour, le représentant de Boubacar Ba, puis Mme Ndèye Sophie Diaw, ont pris la parole pour féliciter, mais surtout encourager, sensibiliser, mais galvaniser les nouveaux diplômés face aux attentes, mais surtout la foi et l’espoir placés en eux. Car des modèles comme Boubacar Ba qui avec l’appui des cadres sénégalais a impulsé une nouvelle dynamique dans le secteur de la microfinance avec la création en 2004 du Crédit mutuel du Sénégal (CMS), le sens de la responsabilité, le patriotisme, l’entraide, l’ouverture et la responsabilité sociale devraient toujours être portés en bandoulières, par la nouvelle génération.



Mme Ndèye Sophie Diaw, la marraine de la 8ième promotion chargée de la clientèle 2023, même si elle se voile derrière grande modestie est aussi une référence dans le secteur de la microfinance, car elle fait partie de cette génération de jeunes cadres sénégalais qui l’ont courageusement aidée à franchir les étapes d’évolution, offrant même le modèle sénégalais à tout un continent. Pour un petit rappel, c’est en 1995 qu’elle a rejoint l’équipe du projet Pamecas comme formatrice des formateurs, avant de devenir la directrice adjointe. Imaginons combien de jeunes, devenus des exemples sont passés sous sa tutelle…



C’est sur cette lancée que M Alioune Dione, le Ministre de la Microfinance et de l’Econome Sociale et Solidaire, dans son allocution a lancé un appel pour promouvoir cette convergence de vue entre l’état et ces exemples comme l’APSFD, où la promotion qualitative et quantitative, gages d’une inclusion financière pour le développement du pays, du continent est plus que rassurante et efficaces. Car d’ambitieux programmes ont été initiés pour faire de la microfinance un outil majeur pour un Sénégal prospère qui réduit la pauvreté et vient en appui aux populations vulnérable.



La cérémonie de remise de diplômes a été clôturée une remise des trophées et diplômes, suivie d’un cocktail….



