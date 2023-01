Secteur de la construction : Amélioration de 2,5% du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2022

Cette évolution est en relation, principalement, avec le relèvement du chiffre d’affaires dans le sous-secteur de la construction de bâtiments (+6,0%) et du génie civil (+5,6%). En revanche, cette augmentation a été amoindrie par la baisse du chiffre d’affaires dans le sous-secteur des activités spécialisées de construction (-10,8%). Sur les trois premiers trimestres de 2022, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur de la construction s’est accru de 24,3%, comparativement à la période correspondante de 2021.



Comparativement à celui réalisé au troisième trimestre de 2021, note l’Ansd, le chiffre d’affaires du sous-secteur du génie civil s’est rehaussé de 5,6%. De même, sur les trois premiers trimestres de 2022, il s’est relevé de 17,3% relativement à la période correspondante de 2021.



Par rapport au troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires de construction de bâtiments s’est amélioré de 6,0% au troisième trimestre 2022 en relation avec la hausse simultanée du montant des travaux réalisés dans la construction de bâtiments pour compte de tiers (+5,1%) et la promotion immobilière (+5,9%). Sur les trois premiers trimestres de 2022, le chiffre d’affaires réalisé dans la construction de bâtiments s’est fortement bonifié (+65,3%) comparativement à la période correspondant de 2021.



Au troisième trimestre 2022, le chiffre d’affaires des activités spécialisées de construction s’est replié de 10,8% comparativement à celui du même trimestre de 2021. Cette évolution est imputable à la baisse du chiffre d’affaires dans la totalité de ses sous-secteurs, en particulier celui relatif à la démolition et à la préparation de site (-56,2%). Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires des travaux spécialisés de construction s’est également contracté (-33,8%), par rapport à la même période de 2021.



Adou Faye





Au troisième trimestre 2022, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur de la construction s’est amélioré de 2,5% relativement à celui du même trimestre de 2021.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-de-la-construction...