Secteur de la ferraille : Le Ministère du Commerce dément les acteurs et promet le maintien du dispositif de régulation Des acteurs du secteur de la ferraille ont fait état, à travers la presse, d’un blocage de leurs activités, en en imputant la responsabilité au département du Commerce.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME tient à préciser que, depuis le 02 mai 2023, des concertations sont engagées avec tous les acteurs.



D'après le communiqué de la Direction du Commerce intérieur, les points de discussion ont tourné, essentiellement, autour d’une meilleure organisation de l’exportation du produit et de la signature de protocoles avec les industries locales du secteur.



C’est ainsi que plusieurs rencontres se sont tenues et des solutions préconisées, notamment l’exclusion des produits non ferreux dans la mise en œuvre de la mesure de suspension.



Cette requête d’exclusion a été acceptée par l’Autorité et un début d’exécution enclenché, avec la saisie des administrations concernées pour son application effective.



Cette sortie est incompréhensible, compte tenu de la démarche inclusive et consensuelle des discussions en cours avec tous les acteurs de la ferraille.



Soucieux de la nécessité de protéger l’industrie nationale, tout en préservant l’intérêt des différents acteurs, le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, s’évertuera toujours à maintenir le dispositif de régulation, en vue de garantir l’équilibre du secteur de la ferraille.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook