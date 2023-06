Secteur de la ferraille: Signature du protocole d'accord entre les acteurs

L'intégralité su discours du Ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, lors de la signature du protocole d'accord entre les acteurs du secteur de la ferraille



Monsieur le Secrétaire général,

Monsieur le Directeur de Cabinet,

Messieurs les Conseillers techniques,

Monsieur le Directeur du Commerce intérieur ;

Messieurs les Représentants des industriels,

Messieurs les Représentants des ferrailleurs,

Messieurs les Représentants des exportateurs ;

Chers invités en vos rangs et titres respectifs ;

Mesdames et Messieurs ;



En exécution des directives de Monsieur le Président de la République issues du Conseil des ministres du 09 novembre 2022, nous nous retrouvons aujourd’hui, pour procéder à la signature du protocole d’accord entre les acteurs de la ferraille.



C’est donc, pour moi, un réel plaisir d’être parmi vous aujourd’hui à cette cérémonie qui marque une étape importante dans l’organisation des relations entre les industriels - lamineurs du Sénégal, les fournisseurs et les exportateurs de ferraille.



Ce protocole d’accord vise à mettre en place un cadre consensuel pour mieux prendre en considération les préoccupations des différents acteurs, dans l’intérêt du secteur.



Il définit les responsabilités et obligations des fournisseurs de ferraille, des industriels et des exportateurs en vue d’assurer la couverture des besoins des industriels et d’organiser l’exportation du surplus de ferraille

A travers ces objectifs, leprotocole se veut un cadre fédérateur de la collaboration entre les acteurs. L’intérêt de cette approche réside dans le fait qu’elle permet d’accroitre l’envergure et la cohérence des actions pour plus d’efficacité et de résultats. Vous comprendrez, au vu de ces considérations, que je me réjouisse au plus haut point de la signature de cet accord.



Mesdames et Messieurs ;



Il me plait de vous faire part de toute ma satisfaction pour l’esprit positif et la participation active qui ont guidé vos travaux sanctionnés par l’adoption de ce protocole.



La mise en œuvre de l’accord que nous nous apprêtons de parapher contribuera sans aucun doute :

• à la résolution de la lancinante question de l’approvisionnement des industriels notamment SOMETA, FABRIMETAL et METALSEN ;



• une meilleure organisation du secteur au bénéfice des ferrailleurs ;



• à une plus grande professionnalisation du métier de ferrailleurs ;



• au financement du secteur.



• Etc.



A cet égard, je voudrais vous assurer de l’engagement de mon Département à s’acquitter de ses obligations dans le cadre de sa mise en œuvre.



La signature ce jour du protocole devrait apporter une nouvelle impulsion au secteur et contribuer à l’inscrire résolument dans une dynamique plus porteuse de création de richesses pour l’économie.



Mesdames et Messieurs ;



J’ai noté avec beaucoup de satisfaction le projet de mise en place d’une plateforme d’exploitation et d’exportation de la ferraille. Ce dispositif contribuera, à coup sûr, à plus de transparence dans les opérations d’exploitation et d’exportation de la ferraille.



Je voudrais vous exhorter à poursuivre les concertations dans une démarche participative et inclusive en vue d’instituer, dans les meilleurs délais, cette plateforme qui réunira les fournisseurs de ferraille, les industriels et les exportateurs, sous la supervision de mon département.



Cette plateforme sera soutenue par l’évaluation technique des capacités réelles de toutes les unités industrielles du secteur par le Ministère en charge de l’Industrie et celle menée par la Direction du Commerce intérieur sur leurs productions effectives.



Je voudrais également vous informer que, pour assurer un meilleur contrôle de la ferraille exportée, des dépôts seront agréés en rapport avec le Ministère en charge de l’Environnement. Ces dépôts serviront exclusivement de centre d’empotage pour toutes les opérations d’exportation.



Mesdames et Messieurs ;



Mon Département s’évertuera à prendre toutes les dispositions idoines à même de prendre en compte les préoccupations diverses exprimées par tous les acteurs du secteur. C’est dans ce cadre qu’il faut inscrire les concertations engagées avec les trois industriels qui s’activent dans la production du plomb. L’objectif est de prioriser la satisfaction des besoins des industriels en prenant toute mesure de nature à faciliter leur approvisionnement.



Mesdames et Messieurs ;



Un fonctionnement optimal du secteur exige l’implication et la contribution active de toutes les parties prenantes. D’un engagement collectif, émergera un avenir plein d’espoir pour le secteur. Cet accord a toute sa place dans la politique globale que j’ai engagée en faveur du développement équitable du secteur de la ferraille. C’est à mon département qu’il revient de forger des instruments de régulation et de soutien, adaptés au marché spécifique de la ferraille.



Ce qui nous importe, c’est que les relations entre tous les acteurs soient toujours plus transparentes. Car la transparence est gage de justice et de stabilité. Aussi que le secteur de la ferraille continue d’être à l’avenir aussi foisonnante et dynamique qu’elle l’est aujourd’hui.



Je voudrais à cet effet, inviter toutes les parties à s’approprier le présent protocole. Cette appropriation gagnerait à s’effectuer non pas sous le prisme de chaque acteur pris individuellement mais dans une logique d’ensemble pour en comprendre les enjeux et les implications.



Je sais pouvoir compter sur l’engagement agissant de tous les acteurs pour jeter les bases d’une collaboration féconde pour le développement du secteur de la ferraille. C’est sur cette note d’espoir que je voudrais clore mon propos.



Je vous remercie de votre aimable attention.