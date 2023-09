Secteur des finances : Touba, deuxième capitale des banques au Sénégal

Les Mourides sont connus dans le café, dans l’importation du riz et autres produits. Ils peuvent être les plus grands clients du transport aérien, parce qu’étant de grands acteurs du monde du business, des entrepreneurs les plus futés et des chefs d’entreprises des technologies de pointe. Ils sont également des audacieux des produits miniers : or, diamant, argent et autres, partout dans le monde

Les banques se ruent à Touba, essentiellement pour la collecte des ressources. C’est parce qu’aussi, il y a de la matière, en ce sens que l’argent circule, et les mourides sont de grands opérateurs économiques. En somme, la ville offre une bonne attractivité

Les Mourides occupent, à travers leurs activités, une place importante dans l’économie du Sénégal. S’ils sont devenus aujourd’hui incontournables dans ce domaine, ils le doivent à leur esprit d’entreprise, leur courage et leur solidarité.



Les commerçants occupent l’essentiel du secteur de l’économie informelle du Sénégal, notamment dans le commerce, le bâtiment, le transport, le textile, la transformation, etc., et dans cette ville, ils sont incontournables. C’est dans ce sens que l’économie sénégalaise a été de plus en plus liée au destin des Mourides. Touba est une plaque tournante de l’économie, en ce sens qu’elle est un haut lieu de négoce et charrie beaucoup d’argent et des biens et services, d’où la ruée des banques

Cette agence de Touba est la réalisation d’un vœu longtemps exprimé par la Sgbs de voir la ville sainte abriter un de ses sièges. On ne peut pas venir au Sénégal sans venir à Touba

Touba est différent, exceptionnel, incomparable, parce que c’est un élément qui ne pouvait manquer au dispositif de la Société générale. L’implantation de la Sgbs s’explique par le développement de la ville au point de vue de la population, des activités économiques, et de tous les projets de développement pour espérer une audience au-delà des attentes. Et je n’ai aucun doute que la Sgbs aura un grand succès à Touba