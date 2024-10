Secteur des médias : APPEL alerte sur les dérives de l'arrêté ministériel et plaide pour un renforcement institutionnel L'Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a vivement apprécié l'arrêté ministériel du 16 août dernier, portant création d'une "Commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse". Pour l'APPEL, ce texte souffre d'un manque flagrant de clarté et s'inscrit en totale contradiction avec l'esprit du Code de la presse

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Le communiqué de l'association souligne que le ministre de la Communication s'arroge, à travers cette commission, des pouvoirs excessifs, notamment celui de valider ou de rejeter les enregistrements des entreprises de presse, un acte qui relève normalement de la compétence du Conseil. national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), institution pourtant réduite ici à un simple figurant.



L'APPEL dénonce également l'absence de transparence autour de la plateforme d'enregistrement des entreprises de presse, lancée en août dernier. Aucune information sur le nombre d'entreprises inscrites, leur typologie ou les critères d'éligibilité respectés n'a été communiquée. Les médias qui se sont enregistrés ne disposent d'aucun suivi, ce qui alimente les soupçons sur les intentions réelles de la tutelle.



L'association appelle à une véritable concertation avec les professionnels du secteur, rappelant que les erreurs répétées du ministère pourraient être évitées par un dialogue ouvert, conforme aux instructions du président de la République en faveur d'un "dialogue rénové".



APPEL souligne que la recette pour l'assainissement du secteur réside déjà dans le Code de la presse et ses textes d'application, qui doivent être exploités efficacement. Elle invite donc le ministre à abandonner la création de cette commission controversée et à renforcer plutôt les ressources humaines de la Direction de la Communication pour un traitement adéquat des dossiers des entreprises de presse.



Enfin, elle réaffirme sa solidarité avec les autres organisations professionnelles des médias, comme le CDEPS et la Coordination des Associations de Presse (CAP), pour faire front commun et exiger un environnement médiatique conforme aux normes de professionnalisme et de transparence.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook