Secteur du tourisme en Afrique et en Europe : Création en Côte-d’Ivoire du Fonds d’investissement Dalia Hospitality

Selon un communiqué de presse, l’annonce a eu lieu à l’occasion de la troisième édition de la conférence sur l’investissement touristique et hôtelier en Afrique (Citha) à Abidjan (Côte d’Ivoire).



Basé et opérationnel depuis la Côte d’Ivoire, Dalia Hospitality a pour ambition d’investir dans des projets structurants des économies touristiques des deux continents, en valorisant leur impact en termes de création d’emplois et de formation.

«En Côte d’Ivoire, cinq projets d’investissements ont été recensés. Ils visent, à l'horizon 2028, la création de plus de 1 000 emplois directs. Plusieurs autres pays de la sous-région sont également privilégiés, notamment le Sénégal, le Bénin et le Togo.



Le montant moyen de l’investissement pour chacun de ces projets est d’environ 50 millions d'euros », informe la même source.

Dalia Hospitality vise ainsi à renforcer le partenariat franco-ivoirien en valorisant les secteurs touristiques des deux zones. En Europe, le secteur et son organisation ont été bouleversés par la crise liée au Covid-19 et fait face désormais à des enjeux stratégiques de manque de personnels et de financements. Sur le continent africain, le secteur doit répondre à des enjeux de formation et de structuration de l’offre pour anticiper le fort développement de la demande en tourisme d’affaires ou de loisirs.



Jean-Bernard Falco, président fondateur du Groupe Centaurus explique : «En Afrique, le tourisme représente un emploi sur sept. C’est un secteur économique et social vital pour le sur le continent, avec un fort potentiel de développement. Notre ambition est de proposer une collection d’établissements de luxe à haut potentiel, comme le Groupe Centaurus sait le faire, pour répondre aux besoins des touristes d’affaires et de loisirs internationaux ».



Hassan Dakhlallah, Pdg de Porteo ajoute : «Dalia Hospitality vise à intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur, à la fois dans la formation, la gestion de l’exploitation, la construction et la sécurisation du foncier. Le sens de ce projet réside en cette capacité à s’engager depuis la Côte d’Ivoire dans la sous-région puis sur l’ensemble du continent. Nous considérons que l’alliance de nos expertises et métiers complémentaires devrait nous permettre d’offrir de nouveaux produits et services innovants adaptés aux besoins du continent.



Pedro Novo rejoint le fonds Dho comme Chief executive officer et associé au 1er mars 2023. «Dalia Hospitality, c’est la conjugaison de plusieurs savoir-faire dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la construction. C’est une formidable passerelle entre les deux continents et une réponse forte aux enjeux d’un secteur très dynamique. Je suis très heureux de rejoindre ce projet ambitieux comme CEO et associé et de me consacrer au développement de ce pilier stratégique des économies des deux continents_", précise-t-il.



Centaurus Hospitality Management est la société de gestion hôtelière du groupe indépendant français Centaurus, dont l’ambition est de devenir une référence en Europe et dans le Monde. Déjà présente en France (Paris et sa région, Belle-Île-en-Mer, Nîmes, Perpignan), en Europe (Porto) et en Chine grâce à ses hôtels, bars, restaurants, spas et thalassothérapie, Centaurus se développe destinations après destinations pour offrir à ses hôtes une odyssée de nouvelles expériences, toutes uniques mais avec le même esprit de famille.



Porteo est un acteur de référence de la construction et des travaux publics en Côte d’Ivoire. Créé en 2012, le groupe emploie 6000 personnes en Afrique, dont plus de 4000 en Côte d’Ivoire, et intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la construction.

Le groupe a pour ambition de participer au développement d'infrastructures modernes et durables des Etats et de devenir l’acteur de référence dans la construction routière en Afrique.



Adou Faye

