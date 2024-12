Secteur extractif : Le total des revenus générés, évalué à 380,03 milliards FCfa en 2023

Selon la même source, le total des revenus générés par le secteur extractif au Sénégal en 2023 a augmenté de 102,67 milliards FCFA par rapport à l’exercice 2022, enregistrant ainsi, une hausse de 39%. Les revenus du secteur minier sont en hausse de 96,72 milliards FCFA, passant de 235,71 milliards FCFA en 2022 à 332,43 milliards FCFA en 2023. Cette hausse est expliquée principalement par la société Sgo a connu des redressements fiscaux importants en 2023 pour un montant de 14 165 870 891 FCFA. Ces redressements ont concerné plusieurs points, notamment l'impôt sur les sociétés (Is), les retenues à la source, et la Taxe sur la valeur ajoutée (Tva), etc. Les raisons de ces redressements sont attribuées à des différences d’interprétation des textes juridiques et fiscaux entre la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) et la société. En 2023, les flux financiers ont varié significativement.



L'augmentation de l’impôt sur les sociétés reflète une hausse du résultat fiscal due à l’intensification de l’activité en 2022. En ce qui concerne la Tva, son montant a également augmenté en 2023, car Sgo était exonérée de cette taxe jusqu’en mai 2022. Ainsi, alors que la Tva n’avait été appliquée que sur la période de juin à décembre en 2022, la société a supporté cette taxe pour l’ensemble de l’exercice 2023. Par ailleurs, les dividendes versés à l’État ont considérablement diminué en 2023. Cette baisse s’explique par le caractère exceptionnel des paiements en 2022, où les dividendes cumulatifs des exercices 2021 de Sgo (2,44 milliards FCFA) et Massawa SA (11,341 milliards FCFA) avaient été versés. En 2023, seuls les reliquats des dividendes de 2021 ont été payés, sans qu’aucun autre paiement de dividende ne soit déclaré. Les dividendes de l’exercice 2022 ont été déclarés sur 2024.



Les revenus du secteur des hydrocarbures ont enregistré une augmentation de 5,95 milliards FCFA, passant de 24,7 milliards FCFA en 2022 à 30,65 milliards FCFA en 2023. Cette hausse est principalement attribuée aux paiements effectués par les sociétés Woodside Energy Sénégal et Bp Sénégal Investments Limited, qui ont versé respectivement 1 908 962 035 FCFA pour les retenues à la source sur salaires et 5 099 658 666 FCFA dans le cadre du projet Gta. Les revenus générés par le secteur extractif en 2023 ont été affectés à 91,10% au budget de l’État. Le reste des revenus est réparti entre le compte d’exploitation de la société nationale Petrosen, les fonds propres des organismes collecteurs, les fonds revenant à l’Uemoa et à la Cedeao, Revenus reversés au Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) et les dépenses sociales et environnementales.

Adou FAYE





Source : L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), a publié son rapport de 2023. Selon le document, sur la base des données déclarées par les entités publiques, après travaux de conciliation, le total des revenus générés par le secteur extractif pour l’année 2023, s’élève à 380,03 milliards FCfa (628,85 millions Usd), y compris les paiements sociaux et environnementaux, dont 346,19 milliards FCfa affectés au budget de l’État.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-extractif-Le-total...

