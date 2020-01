Secteur ferroviaire : Un investissement de annuel de 50 milliards annoncé

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

En vue de relancer l’activité du secteur ferroviaire, l’Etat du Sénégal va annuellement investir 50 milliards F Cfa, soit 0,9% du PIB. « La vision est de construire à l’horizon 2035, un système ferroviaire sécurisé, respectueux de l’environnement et de l’équité sociale et territoriale, tout en offrant un service de transport performant », a déclaré le secrétaire d’Etat au Réseau ferroviaire, Mayacine Camara, lors d’un atelier de validation technique de la politique ferroviaire du Sénégal.



A l’en croire, l’objectif est d’arriver d’ici l’horizon 2035, à desservir 2,5 millions de passagers et 24, 2 millions de tonnes de fret chaque année, entres autres. De plus la création de plus de 180 mille emploi est attendue durant la période de mise en oeuvre.

