Secteur informel sénégalais : Le chef de l’Etat engage la formalisation

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé au gouvernement de définir, avec toutes les parties prenantes, une doctrine nationale de formalisation du secteur informel autour d’une meilleure structuration des activités et des acteurs, mais également d’une réorganisation optimale de l’encadrement des différentes entités de l’Etat dans les domaines de la formation, du financement, de la fiscalité et de l’installation dans des zones spéciales, sites et espaces dédiés.



Le communiqué issu de sa rencontre hebdomadaire avec le gouvernement rapporte qu’il a indiqué au premier ministre l’importance de la tenue de concertations avec les chambres consulaires du Sénégal pour accélérer la transformation systémique de l’économie informelle.



Il a, par ailleurs, rappelé son attachement particulier à la modernisation de l’artisanat national, « secteur stratégique dans la transformation de l’économie informelle et l’amélioration globale de la productivité nationale ».



Il a souligné l’urgence pour les structures publiques d’encadrement et de financement (Der/Fj, 3Fpt) d’accentuer leurs efforts aux côtés des interventions de l’Agence de promotion et de développement de l’artisanat (Apda) et des chambres des métiers pour soutenir davantage les unités de production des artisans du Sénégal qui doivent évoluer rapidement en véritables Petites et moyennes entreprises ou Petites et moyennes industries.



Le président Faye a, dans le même sillage, demandé au premier ministre de saisir l’opportunité de la création prochaine de l’entité de mutualisation et de centralisation des achats publics, pour accentuer la responsabilisation des artisans locaux dans l’exécution de la commande publique.



Dès lors, le communiqué du conseil souligne qu’il convient, pour toutes les filières, de promouvoir le « made in Sénégal » et la consommation des produits locaux à travers les espaces commerciaux, sites d’expositions et foires.



Le président de la République s’est, par ailleurs, félicité de l’organisation régulière du mois du « Consommer local ». Il a signalé enfin l’impératif de la modernisation et de la réorientation de la Foire internationale de Dakar vers la promotion et la valorisation de la production nationale.

Bassirou MBAYE

Source : https://www.lejecos.com/Secteur-informel-senegalai...