Secteur minier : La Sénégalaise Aïda Ndiaye dans le top 100 des femmes les plus inspirantes au monde Dans son combat pour l’accès des femmes aux sphères de décision, Aïda Ndiaye vient de franchir un nouveau palier. Notre compatriote, géologue de formation, ainsi qu’une autre Sénégalaise, Lika Scott, figurent parmi les 100 femmes les plus inspirantes du secteur minier à travers le monde.

C’était lors de la 5e édition du Global inspirational women in mining. Avec une expérience de 13 ans, dans le secteur minier, Mme Ndiaye, présidente de Women in mining (Wim), incarne le leadership féminin dans ce secteur.



« 100 Global Inspirational Women in Mining » est une publication biennale qui met en lumière la richesse des talents féminins au sein de l’industrie minière mondiale.



Un secteur qui n’employait en 2019 que 25% des femmes au Sénégal, d’après l’Ong Publiez ce que vous payez. Pourtant, le rapport de l’Initiative pour la transparence dans l’industrie extractive (Itie) indique qu’en 2021, le secteur minier a pu générer 585 milliards FCfa, dont les 165 milliards ont été affectés au budget de l’État.



