Secteur minier : Les productions en valeur augmentent sauf celle de l’or

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information note, en revanche, que celle de l’or (-7,4%) a chuté par rapport au mois précédent.



En glissement annuel, l’agence renseigne que les productions de zircon (+357,8%), d’attapulgite (+60,4%) et de l’or (+7,4%) se sont améliorées.



Enfin, la même source indique que celle de sel iodé (-8,8%), cependant, s’est repliée au cours de cette période.



Bassirou MBAYE





