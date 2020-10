Secteur moderne : L’emploi salarié a diminué de 0,6% en août dernier

Au niveau du secteur tertiaire, souligne la structure dans sa publication dénommée Point mensuel de conjoncture consacrée au mois d’août 2020, une croissance de 0,8% des emplois est notée, à la faveur des postes pourvus dans les services (+1,0%) et le commerce (+0,1%) dans une moindre mesure.



Par ailleurs, elle fait savoir que sur un an, l’emploi salarié a progressé de 2,5%, au mois d’août 2020, en liaison avec l’accroissement des effectifs dans les industries (+3,9%) et les services (+3,3%). Toutefois, révèle enfin la Dpee, des pertes d’emplois sont enregistrées dans les BTP (-1,8%) et le commerce (-5,5%).

