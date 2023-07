Secteur moderne hors administration publique : Le nombre d’employés en baisse de 1,9% au 1er trimestre 2023

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’Ansd, le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, est estimé à 333 321 salariés au premier trimestre contre 339 611 au trimestre correspondant de 2022 soit une baisse de 1,9%. Cette situation est consécutive à la régression des effectifs dans la construction (-11,8%) et l’industrie (-6,2%). En revanche, ajoute l’Ansd, elle a été atténuée par l’augmentation des effectifs dans le commerce (+7,1%) et les services (+0,5%). La diminution du nombre d’employés dans le secteur de l’industrie est liée à celle des effectifs dans la « production et distribution de gaz et d’électricité » (-8,9%), et d’eau (-7,7%) et dans les activités de fabrication (-6,7%).



Toutefois, poursuit l’Ansd, le nombre d’employés dans les activités extractives a augmenté (+9,5%). «L’accroissement des effectifs dans les services est imputable au relèvement du nombre d’employés dans les sous-secteurs des activités de soutien et de bureau (+7,7%), pour la santé humaine et l’action sociale (+7,0%), immobilières (+2,5%) et spécialisées, scientifiques et techniques (+2,0%). Cependant, le nombre de salariés a diminué dans les services d’information et de communication (-15,1%), de l’enseignement (-5,7%) et de l’hébergement et la restauration (-4,8%) », fait savoir l’Ansd.



Adou Faye







Source : Dans sa « Note sur les évolutions économiques récentes » (Neer), l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé le secteur de l’emploi.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-moderne-hors-admin...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook