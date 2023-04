Secteur moderne sénégalais : 91,2% des salaires sont versés aux permanents au quatrième trimestre 2022

Par ailleurs, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) relève que selon la branche d’activité, une distribution similaire est observée au quatrième trimestre 2022 pour la totalité des branches d’activités de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.



Toutefois, elle souligne qu’une part assez considérable des rémunérations dans les sous-secteurs de l’enseignement (39,4%), de la construction (24,3%) et des services de soutien et de bureau (20,5%) est versée aux saisonniers.



Bassirou MBAYE

Parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie, soit 91,2% des salaires versés au quatrième trimestre 2022 par le secteur moderne est destinée aux permanents.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-moderne-senegalais...