Secteur primaire: L'Intersyndicale des travailleurs va décréter un mot d'ordre de grève générale, lundi prochain

La sortie du ministre de la Fonction publique et de la Rationalisation du secteur public, hier, n'a pas plu à l'Intersyndicale. Le ministre Gallo Bâ a annoncé, lors de la rencontre interministérielle dirigée par le Premier ministre Amadou Bâ, que " les engagements signés à travers les protocoles d'accord avec les organisations syndicales, sont respectés a 95% ".



Dans un communiqué, l'Intersyndicale estime que ses allégations sont fausses. " Nous, "intersyndicale", estimons que nous ne sommes pas concernés par cette sortie du ministre ", déclare le coordinateur de l'Intersyndicale. " Nous estimons que l'Etat est dans le dilatoire et essaie de gagner du temps, pour ne pas concrétiser son engagement ", déplore l'Intersyndicale.



A retenir que plus de 5 réunions ont été organisées, avec des observations à n'en plus finir et le tout a été retourné pour correction. Face à cette situation, l'Intersyndicale estime que l'Etat est en train de gagner du temps. Alors, ils vont prendre leurs responsabilités et passer à la vitesse supérieure, lundi prochain.