Secteur primaire : Une hausse de 3,3% au troisième trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Décembre 2021

Toutefois, l’Ansd note que le secteur de la pêche a enregistré un repli de 7,7% en raison, principalement, de la baisse des débarquements de la pêche artisanale de 47,5% liée à la rareté des ressources halieutiques. En glissement annuel, une augmentation de 2,9% de la valeur ajoutée du secteur primaire est constatée.



Cette évolution est expliquée par le bon comportement de l’élevage (+6,1%), de l’agriculture (+4,6%) et, dans une moindre mesure, de la sylviculture (+2,6%).



Toutefois, l’activité de la pêche s’est contractée de 22,3%, par rapport au même trimestre de 2020. Cette contreperformance est imputable à la baisse des débarquements de la pêche industrielle (-20,6%) due à la réduction des entrées de bateaux au Port de Dakar au troisième trimestre de 2021, par rapport au même trimestre de 2020.



Adou Faye







Source : https://www.lejecos.com/Secteur-primaire-Une-hauss...

