Secteur secondaire : Une progression de 3,1% enregistrée au 4e trimestre 2024

Cette bonne tenue, explique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), est consécutive aux performances réalisées, notamment, par les activités extractives (+19,2%), le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (+37,8%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+5,4%), la « production de métallurgie et de fonderie ; fabrication d'ouvrages en métaux » (+11,5%) et la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (+26,6%).



Toutefois, souligne la Dpee, la fabrication de produits chimiques de base (-21,8%), la construction (-5,4%), les autres industries manufacturières (-13,3%), la fabrication de matériels de transport (-27,3%), la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-9,3%) et le « sciage et rabotage du bois » (-38,9%) ont régressé, sur la période sous revue.



Selon la Dpee, comparativement au quatrième trimestre de 2023, le secteur secondaire s’est consolidé de 4,4%. Une performance moindre a été en cumul sur les 12 mois de l’année 2024, avec un relèvement de 1,1%, tiré principalement par la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+10,7%), les activités extractives (+1,9%), la fabrication de matériels de transport (+38,0%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+5,9%) et le « travail du caoutchouc et du plastique » (+8,3%).



Par ailleurs, des contractions ont été relevées dans la fabrication de produits chimiques de base (-5,2%), les autres industries manufacturières (-2,9%), la « fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton » (- 10,9%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-2,1%), le « sciage et rabotage du bois » (-26,8%) et le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-3,0%).

Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Secteur-secondaire-Une-pro...