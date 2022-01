Secteur tertiaire sénégalais : Baisse de 3,7% du Chiffre d’Affaires des services

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

A l’en croire, le repli du Ca du secteur des services est lié principalement à la régression notée dans les «Activités immobilières» (-51,4%), les «Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-13,7%), les « Activités financières d’assurance» (-11,9%) et l’«Information et communication» (-7,4%).



Aussi, indique l’agence, la hausse du Ca des sous-secteurs du «Transport» (+11,4%) et de l’« Hébergement et Restauration» (+9,7%) ainsi que des «Activités de service et de soutien et de bureau» (+2,6%) a atténué la contraction du Ca des services.



S’agissant de l’amélioration de l’activité commerciale, l’Ansd renseigne dans la foulée qu’elle est imputable à la performance constatée dans le « Commerce de gros» (+9,6%), le «Commerce et réparation d’automobile et de motocycles» (+6,5%) et le «Commerce de détail» (+6,1%).



Bassirou MBAYE





Source : Au Sénégal, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note que l’activité du secteur tertiaire, au mois d’octobre 2021, est caractérisée par une baisse du Chiffre d’Affaires (Ca) des services (-3,7%) et une hausse de celui du commerce (7,0) en rythme mensuel.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-tertiaire-senegala...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook