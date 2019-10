Section APR de Fatick : "Sory, un DG déchu par sa déloyauté" Les responsables et personnalités politiques de Fatick, suite à la sortie inopportune de Sory Kaba lors de l'émission du Grand Jury, en date du 20 octobre 2019, ont jugé nécessaire de rétablir toute la vérité sur l'urgence des questions politiques qui doivent engager tous les acteurs du parti, conformément à la volonté du Président Macky Sall.

« C'est avec regret que nous avons suivi, ce matin, les graves allégations de Sory. Il vient, comme à l'accoutumée, encore une fois de plus de manifester sa déloyauté envers le Président. Chômeur de son état, émigré clandestin, rapatrié sans papier, M. Kaba a bénéficié des largesses de Macky Sall, soucieux de lui éviter la dépression qui avait déjà fini de manifester ses signes précurseurs », a caricaturé la section APR de Fatick.



En 2012, en faveur de l'accession à la magistrature suprême du fils de Coumba Bagnou, le fantôme du 08 mars a été bombardé Directeur Général des sénégalais de l'extérieur, poste qu'il occupe jusqu'à maintenant. Depuis lors, les Sénégalais de l'extérieur ont été livrés à eux-mêmes, laissés pour compte par ce fantomatique DG, incapable de prendre en charge leurs préoccupations. Tout cela, insiste-t-elle, n'est que la conséquence de son incompétence et de son incapacité à sacrifier aux charges et missions, à tout le moins, diplomatiques qui lui sont imputées par le Président de la République, Macky Sall. Sory, rappelle-t-on, a contracté une dette morale considérable qui voudrait aujourd'hui, qu'il se mette à son chevet pour accomplir sa lourde et noble tâche de conduire le Sénégal vers l'horizon 2035.



En conséquence de quoi, ladite section, invite ceux qui téléguident Sory Kaba et le camarade Sory lui-même, s'ils ont des agendas cachés, à faire comme Macky Sall en 2008. C’est à dire avoir le courage de monter leur propre parti et solliciter le suffrage des Sénégalais le moment venu. « Nous ne laisserons pas imposer au Parti et, à la Nation ce faux-débat des mandats du Président de la République, un semestre à peine après sa brillante réélection. Alors que l'heure est à l'action et au travail », avertit-elle, à travers un communiqué parvenu à Leral.



Si Sory ne la boucle pas, menace-t-elle, dans les jours à venir, ils vont citer les noms de toutes les personnalités politiques, tapies dans l'ombre qui entendent agir contre les intérêts du parti, de la Coalition Benno Bokk Yaakaar et du Président Macky Sall. Fatick, comme à l'accoutumée, lit-on, demeure et restera le bouclier du Président Macky Sall. Et, Fatick n'acceptera pas du parti l'APR et de la coalition BBY qu'un débat prématuré de 2024, occupe les efforts et le temps.



