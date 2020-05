Section de Recherches / Pour des prières collectives en cachette: Plusieurs personnes, dont des Imams, arrêtés et gardés-à-vue La Section de Recherches de la Gendarmerie a du pain sur la planche. Certains fidèles musulmans continuent de défier l’autorité, interdisant les rassemblements dans les mosquées et autres lieux de cultes. Une source de Leral, informe que plusieurs personnes, dont des Imams et autres fidèles, sont en garde-à-vue à ladite Section de Recherches.

L’interdit de pratique cultuelle dans les mosquées et autres lieux de cultes est loin d’être respecté. Des fidèles ont profité de cette période de dévotion, pour faire montre d’une défiance extrême à l’autorité au nom de la foi religieuse. Ces derniers, se rassemblant dans des mosquées, prient en cachette pour, disent-ils, remplir un devoir religieux.



Ainsi, ces pratiquants réfractaires, craint-on, risquent de contribuer à la propagation du virus Covid-19, qui motive la décision d’interdire les rassemblements. Inconscients du danger, ils sortent de leur réclusion pour orchestrer des rassemblements publics dans des lieux de cultes.



Mais, la gendarmerie, loin d’être ébranlée, a mobilisé ses hommes pour les cueillir et les garder-à-vue à la Section de Recherches. D’autres Sénégalais, accrochés, précisent que rien ne justifie leur refus d’obéir à l’autorité. Puisque, l’Etat n’a pas pris cette mesure, juste pour le plaisir. Mais, ladite décision est une nécessité dans la riposte contre le Covid 19.



Maintenant, relève-t-on, la balle est dans les camps de l’autorité judiciaire, qui doit frapper fort pour faire régner l’ordre et respecter l’Etat de droit. « Il n’est point attendu de l’autorité judiciaire un laxisme. Mais plutôt, une fermeté dans les sanctions, pour éviter une multiplication des actes de déviance », exige-t-on.



Le prétexte de la religion est loin d’être un mobile pour contribuer à la propagation du virus. Et, il faut des mesures dissuasives pour freiner l’ardeur injustifiée de ces soi-disant, fidèles de la religion musulmane qui risquent de réduire à néant les efforts de guerre.



