Sécurisation de Touba avant la tenue du grand Magal: La police traque les délinquants

Pour permettre aux disciples mourides de passer le Grand Magal de Touba dans la tranquillité, les forces de l’ordre se sont déjà mises au travail en vue de débarrasser la cité religieuse des délinquants et autres personnes mal intentionnées. Dans ce sens, la police a mené une opération de sécurisation dans la nuit du mercredi 24 août au sein de la ville sainte et ses environs. Au total, les limiers ont mobilisé 08 véhicules pour descendre sur le terrain et mettre en place un dispositif de 04 patrouilles et 12 check point, dont 09 points de contrôle, relate L'As.



Une stratégie qui leur a permis d’interpeller 56 personnes dont « 42 pour vérification d'identité, 02 pour détention et usage de ci (01 cornet et vrac), 04 pour vol, 01pour rébellion et jeux de hasard, 03 pour ivresse publique manifeste et 04 pour nécessité d'enquête ». Lors de cette opération à laquelle ont été associés tous les commissariats de la cité religieuse, «190 pièces ont été saisies, 14 véhicules mis en fourrière, 05 motos immobilisées». Pour la réussite de leur mission, les policiers ont ciblé des endroits tels que « Rond point Khaira, entrée Mbacké, Ndame Alazar, sortie Dara Djolof, sortie Darou Mousty, Darou Miname, marché Ocass, Guédé, Darou Khoudoss, Keur Niang, Ndame, Darou Marnane, Gouye Mbinde, Dianatoul Mahwa, D arou Tanzil, Rail Ba, Gare Bou Mack, Sekhawga », entres autres lieux jugés comme des zones criminogènes.



Pour rappel, un Comité régional de Développement (CRD) consacré aux préparatifs du Grand Magal de Touba, prévu dans la période du 15 au 16 septembre, a été tenu au mois de juillet dernier à la gouvernance de Diourbel. Il s’agissait de passer au peigne fin tous les secteurs impliqués dans l’organisation de cet évènement qui draine des millions de pèlerins. Lors de cette rencontre, le comité d’organisation du Magal avait demandé le renforcement de la sécurité aux alentours de la Grande mosquée