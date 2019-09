Sécurisation de l'inauguration de Massalikoul Jinaan : 1 6OO éléments de la police mobilisés pour l’évènement

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

La police nationale a fait face à la presse pour livrer son plan de couverture sécuritaire de l’inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinaan, prévue vendredi prochain. Le Commissaire principal de la police centrale de Dakar, Ndiarra Sène, estime que cette situation va susciter plusieurs défis sur le plan sécuritaire. Il s’agira de la sécurisation des personnes et des biens dans l’enceinte de la mosquée et ses environs, ainsi que dans les lieux d’hébergement. « Il s’agit aussi de la sécurisation des foules. Fort de ces délais factuels, la police nationale a pris une batterie de mesures.



Dans un premier temps, nous aurons la mobilisation d’un effectif important d’environ 1600 fonctionnaires de police qui seront en uniforme comme en civil et qui relèvent des commissariats de toute la région de Dakar », promet le commissaire.



La prise en charge de tous les aspects, liés à l’évènement aussi, bien à la mosquée Massalikoul Jinaan qu’à Keur Serigne Touba de Colobane et dans les différents sites d’hébergements et de restauration ainsi que la surveillance des parkings aménagés à cet effet, sont pris en compte.



Et pour les parkings aménagés pour la circonstance, il indique que, c’est entre autres l’enceinte du Lycée John Fitzgerald Kennedy, le terrain de Bène-Tally, la Corniche des Hlm, le terrain de football de Bopp, la cour de la Caisse de sécurité sociale, etc. Les véhicules de transports de masse, insiste-t-il, seront parqués sur un terrain, situé au long de la Corniche des Hlm. Et il y aura des barrages pour montrer aux véhicules qu’ils ne pourront pas dépasser certaines limites.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos