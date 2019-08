Sécurisation de la banlieue: des caméras de surveillance installées dans les coins stratégiques de Pikine et Guédiawaye Les services de sécurité sont en train de mener une vaste opération de sécurisation en banlieue. En ces périodes troubles où les agressions et autres actes de banditisme se multiplient à Dakar, et en cette veille de Tabaski, les services de sécurités sont en train de dérouler un plan sectoriel de sécurisation, selon la RFM.

Les marchés, foirail et autres lieux de grande affluence, sont ciblés par les forces de sécurité.



Tous les coins stratégiques, à Pikine et Guédiawaye, sont en train d’être dotés de caméras de surveillance. A espérer seulement que cela aidera à dissuader les malfaiteurs.

