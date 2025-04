Sécurité : Le Sénégal renforce son dispositif de vidéosurveillance, avec des drones et la reconnaissance faciale Le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de son système de sécurité, avec le déploiement de plus d’un millier de caméras de vidéosurveillance sur l’ensemble du territoire national. Comme le rapporte la RTS, policiers et gendarmes exploitent désormais ces équipements, ainsi que des drones, pour surveiller les zones stratégiques, gérer le trafic et assurer le maintien de l’ordre.

Les drones sont mobilisés selon plusieurs usages spécifiques :



Drones de surveillance : principalement utilisés lors des grands rassemblements religieux.



Drones d’intervention : déployés par le Groupement Mobile d’Intervention (GMI).



Drones de renseignement : dédiés aux missions de filature, aux opérations tactiques et à la sécurisation des déplacements présidentiels.



Les images captées sont transmises en temps réel au Centre national de vidéosurveillance, permettant une réactivité accrue des forces de l’ordre.



Selon le Commissaire Katim Touré, chef du Centre national de vidéosurveillance, « tous les véhicules qui empruntent l’autoroute, la VDN, la corniche ouest… sont systématiquement captés ». Cette infrastructure technologique vise ainsi à optimiser la surveillance et à renforcer la sécurité publique.



Dans une deuxième phase, le dispositif sera étendu avec l’intégration de la reconnaissance faciale et de l’intelligence artificielle, permettant la constitution d’une base de données destinée à appuyer les enquêtes judiciaires. Un tournant majeur qui, selon la RTS, s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation des forces de sécurité sénégalaises.



