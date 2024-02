Sécurité : Le ministre de l’Intérieur interdit le port d’armes, de munitions et d’explosifs jusqu’au 14 avril Le ministre de l’Intérieur a pris un arrêté portant interdiction de port d’armes, de munitions et d’explosifs jusqu’au 14 avril prochain. L'info a été relayée par le quotidien Tribune

Convoquant les « nécessités de l’ordre public », les services de Sidiki Kaba précisent que tout manquement aux dispositions de cet arrêté ministériel, sera puni des peines prévues aux articles 8, 10, 12 et 18 de la Loi N°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et munitions.



Selon l’article premier de l’arrêté ministériel susmentionné, « est interdit sur l'ensemble du territoire national, dans la période allant du 25 janvier au 14 avril 2024, le port d'armes de toutes catégories et de matières explosives ».



L’article 2 précise que durant cette période, aucune arme, quelle que soit sa catégorie ou sa nature, ne pourra être transportée hors des domiciles ou des lieux de travail. Cette interdiction est applicable aux nationaux, ainsi qu'aux étrangers ayant leur résidence habituelle au Sénégal et titulaires du permis de port d'arme.



Le ministère de l’Intérieur ajoute que les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera



