Sécurité : Macky Sall à Ndjamena pour participer la session élargie du G5 Le Président Macky Sall est arrivé hier à Ndjamena pour participer à la question sécuritaire, notamment le terrorisme.

Sa participation à cette session élargie du G5 Sahel traduit la place et le rôle importants du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, selon le portail facebook de la Présidence de la république.



Dès son arrivée, dans la capitale tchadienne, le Chef de l'Etat a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des soldats disparus. Un geste salué par certains internautes : « Le peuple tchadien vous serait reconnaissant pour avoir ravivé (la mémoire) des soldats tombés dans différentes opérations militaires contre les ennemis de la paix »



Avec 1305 hommes, le Sénégal est le 2e pays contributeur de troupes à la MINUSMA.



