Sécurité-Ngor: 32 personnes interpellées lors d’une opération de la gendarmerie

32 personnes dont 28 ont été interpellées pour identification, 01 pour détention et trafic de chanvre indien, 01 pour conduite sans permis de conduire, 01 pour outrage à commandant de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, 01 pour mise en danger de la vie d’autrui, renseigne un communiqué de la Gendarmerie nationale exploité par Senego.



Le même document informe que « 15 véhicules et 10 motos ont été immobilisés ».

Selon nos confrères, lors de ladite opération, les pandores ont aussi saisi 1kg de chanvre indien, du matériel musical (02 tambours, une guitare et un piano).