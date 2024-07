Sécurité Routière au Sénégal : Des comportements irresponsables à l'origine d'un bilan macabre croissant Dans le paysage tragique des accidents de la route, l'axe Kaolack-Tamba-Bakel se distingue tristement en tête avec plusieurs dizaines de collisions mortelles enregistrées chaque année par les autorités compétentes. Il est suivi de près par l'axe Louga-Linguère, qui a enregistré pas moins de 45 décès en 2023 seulement. C’est un constat du quotidien Tribune qui nous livre plus de détails

Les autres axes, tels que Dakar-Kaolack, Dakar-Saint-Louis et Dakar-Touba, bien qu'en bas du classement, affichent également des statistiques alarmantes en termes d'accidents. Une source sécuritaire contactée indique que la perte de contrôle du véhicule est la principale cause de ces tragédies, suivie de l'excès de vitesse responsable de nombreuses collisions.



Le non-respect des distances de sécurité, des priorités et du règlement 14 de l'espace UEMOA limitant le poids des chargements sont autant de comportements irresponsables favorisant les accidents mortels sur les routes sénégalaises.



Et selon le journal, malgré les mesures prises pour réduire drastiquement le nombre d'accidents, le constat amer est qu'ils continuent d'augmenter, prolongeant ainsi la liste des victimes. Il est triste de constater que les routes du Sénégal sont devenues une véritable jungle où les chauffards orchestrent des collisions mortelles.



Les chiffres illustrent la gravité de la situation : entre 2021 et 2023, le Sénégal a enregistré 22 000 accidents, entraînant de nombreux morts et blessés graves. En 2022, 4 876 accidents ont été recensés, causant 200 décès et de nombreux blessés. En 2023, ce sont 15 350 accidents qui ont été notés, avec un bilan de plus de 400 morts et de nombreux blessés graves.



Au lieu de diminuer, ces chiffres ont malheureusement augmenté, poussant les autorités à intensifier les efforts de sensibilisation, de formation, de responsabilisation, de contrôle et de sanction pour réduire le nombre d'accidents au Sénégal.



