Sécurité: Voici le pays le plus sûr au monde (Photos) Le Qatar est le pays où le taux de criminalité est le plus bas au monde. Numbeo, la première base de données collaborative a publié les indices du coût et de la qualité de la vie dans le monde, et classe en première position le petit état du Golfe.





Le Qatar occupe la 118è position au classement publié par le site Numbeo et le Venezuela occupe la première place. Le pays du Golfe est le pays “où l’on se sent le plus en sécurité” dans le monde. Une performance que s’attribue naturellement le ministre Qatari de l’intérieur.



Sur son compte Twitter, le ministère a écrit que « le déploiement de forces de l’ordre dans toutes les régions de l’Etat » ou « la sensibilisation de tous les publics à la sécurité constituent la stratégie qui a permis au pays d’occuper ce rang honorable.Mais la petite superficie de 11000 km2 couverte par le Qatar, et sa population en très petit nombre évaluée à 2 millions d’habitants, sont également des facteurs qui auraient favorisé la position du pays ».



Mais cet avis, plusieurs ne le partagent pas. En tête de file, l’Arabie Saoudite qui a opposé à son voisin un blocus. Pour les Saoudiens, la désignation du Qatar comme pays le plus sûr au monde n”a rien d’étonnant car il est le financier des terroristes «Bien sûr, quand on finance les terroristes à travers le monde, on en est protégé par eux», ont écrit des Saoudiens dans des commentaires rapportés par Libération



Hartman N’CHO, avec Libération

