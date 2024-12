Sécurité aéroportuaire : Signature d'une convention de partenariat entre l’AIBD et les sapeurs-pompiers La sécurité aéroportuaire, un enjeu crucial pour de nombreux pays africains, bénéficie d’une avancée significative au Sénégal. Hier, l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), ont formalisé une collaboration visant à renforcer la sûreté et la sécurité de l’aéroport. Cette initiative, rapportée par le quotidien "EnQuête", repose sur une convention de partenariat officialisée dans les locaux de l’AIBD.

Lors de la cérémonie, le Directeur général de l’AIBD, Mouhamed Abiboulaye Dièye, a salué cette coopération. Selon lui, l’expérience reconnue des sapeurs-pompiers dans la gestion des incendies et leur rapidité d’intervention, justifient pleinement ce rapprochement. « La BNSP possède des capacités organisationnelles et techniques, qui font d’elle un partenaire naturel. Cette collaboration permettra d’assurer un niveau de sécurité optimisé pour les infrastructures aéroportuaires sénégalaises », a-t-il déclaré, selon les précisions de "EnQuête".



De son côté, le général Mamadou Ndoye, commandant de la BNSP, a souligné l’impact de ce partenariat sur la gestion des situations d’urgence. Il a affirmé que l’accord facilitera une intervention efficace, en cas d’accident ou de catastrophe aéronautique, tant au niveau de l’AIBD que dans les aéroports régionaux. Le général a également mis en avant les nouvelles capacités de la brigade, notamment les véhicules Falcon 6 équipés de lances-canons performantes, pour combattre les incendies complexes.



Selon "EnQuête", cette collaboration va plus loin que la lutte contre les incendies. La BNSP s’engage également à utiliser des moyens médicaux de pointe, des équipements nautiques et aquatiques adaptés aux spécificités des aéroports régionaux. Elle prévoit également d’organiser la formation internationale de 20 officiers et militaires spécialisés dans la sécurité aéroportuaire, en partenariat avec l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).



Pour conclure, ce partenariat marque un tournant dans la sécurisation aéronautique au Sénégal. Comme le souligne "EnQuête", cette alliance stratégique entre l’AIBD et la BNSP, pourrait propulser le pays parmi les leaders africains en matière de sûreté aéroportuaire.



