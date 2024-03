Sécurité alimentaire et agriculture intelligente : La Caisse des dépôts de l'Italie accorde une facilité de prêt de 200 millions d'euros à Afreximbank

Le financement s'ajoute à un engagement initial de la CdP de 100 millions d'euros, portant le financement total de la CdP à 200 millions d'euros, a appris Lejecos via un communiqué. Qui dit que les deux institutions financières ont également conclu un protocole d'accord pour développer les synergies entre les entreprises italiennes et africaines.



Le partenariat a été annoncé à l'occasion de l'inauguration du nouveau bureau de la CdP au Caire, le premier siège opérationnel de l'institution italienne en Afrique. Haytham ElMaayergi, Vice-président exécutif d'Afreximbank, et Dario Scannapieco, directeur général de la CdP, ont signé l'accord. Ce nouveau financement de la CdP sera utilisé pour fournir un soutien, soit directement aux entreprises africaines éligibles, soit indirectement par le biais d'intermédiaires financiers locaux. Certains projets qui seront financés porteront sur la production locale et l'importation de produits de base essentiels tels que les céréales et les engrais.



Lors de la cérémonie, M. ElMaayergi a déclaré que la facilité soutiendra les efforts d'Afreximbank visant à accroître la production alimentaire dans ses pays membres et aidera l'Afrique à atteindre la sécurité alimentaire grâce à l'intervention du secteur privé. La facilité soutiendra également le développement de circuits alimentaires alternatifs, y compris l'augmentation des investissements dans l'agriculture intelligente face au climat, afin d'améliorer le rendement alimentaire et de fournir une résilience aux entreprises évoluant dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Il a ajouté que « le protocole d'accord favorisera la collaboration entre les entreprises italiennes et africaines tout en rapprochant l'Afrique et l'Italie dans le but de promouvoir le commerce intra- et extra-africain. Une telle collaboration, poursuit-il, comprend un cofinancement des transactions éligibles avec les souverains, les entreprises et les institutions financières des pays membres d'Afreximbank, ainsi que l'organisation, la participation et la promotion d'événements de mise en relation avec les parties prenantes africaines et les communautés d'affaires locales en Italie ou dans l'un des pays membres de la Banque.



Pour sa part, M. Scannapieco a déclaré : « La sécurité alimentaire et la résilience des chaînes d'approvisionnement agricoles sont des questions clés pour le développement du continent africain, comme le démontrent également les initiatives prises par le gouvernement italien à travers le Plan Mattei. Grâce à la collaboration avec Afreximbank, la CdP sera en mesure de garantir des ressources aux Pme locales opérant dans ces secteurs, tout en favorisant la création d'opportunités pour les entreprises italiennes. Cet engagement sera encore renforcé par l'ouverture de notre nouveau bureau au Caire, ce qui confirme la centralité de l'Afrique dans la stratégie de la CdP. »



Cette facilité permettra à Afreximbank de fournir un soutien opportun et nécessaire à ses pays membres par le biais des entreprises évoluant dans le domaine de la sécurité alimentaire et de soutenir la gestion de la crise de la chaîne d'approvisionnement, en particulier autour des produits de base. Cela contribuera à son tour à la stabilisation de la sécurité alimentaire et à la diversification des sources d'approvisionnement en Afrique.



Bassirou MBAYE







Source : https://www.lejecos.com/Securite-alimentaire-et-ag...

