Sécurité de la campagne présidentielle : La Gendarmerie ordonne aux agents du PUR d’enlever leurs casquettes Sur la campagne présidentielle, le volet sécuritaire aussi se signale : Après les jets de pierres et autres sur les voitures ou cortèges, hier à Kolda, la gendarmerie a demandé agents sécuritaire du PUR d’enlever leurs casquettes aux couleurs de l’armée.

Mardi 19 Mars 2024

La garde rapprochée du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), très impressionnante, ne laisse personne indifférent. Même les plus aguerris, relève iGFM qui refile l’info. Et à première vue, elle fait flipper..



Selon nos confrères, hier lundi, le cortège du Pur a été bloqué à Kolda par la Gendarmerie. Ce, à cause des casquettes visées par les éléments de la sécurité du candidat Aliou Mamadou Dia.



Le chef de la Brigade de la Gendarmerie qui a récupéré les cassettes de la garde rapprochée du Pur, justifie son acte par le fait que ces casquettes ressemblent aux tenues que portent les Gendarmes.



