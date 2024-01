Sécurité routière à Mbour: Le maire Cheikh Issa Sall octroie des casques et gilets aux conducteurs de Jakarta de sa Commune Le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall a reçu ce week-end, l'association des Jakartaman, communément appelée « Tiak-Tiak ». Une occasion saisie par le premier magistrat de la commune pour rappeler que le nombre pléthorique de ses conducteurs nécessite une organisation et un encadrement comme le veut le président Macky Sall. Ce dernier, dit-il, souhaiterait que ces jeunes soient soutenus.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2024 à 06:20 | | 0 commentaire(s)|

L'adjoint au maire, El Hadj Gueye à rappelé le nombre de de 500 conducteurs, enregistré durant la semaine. Certaines conditions étaient exigées comme la présentation du moto. Les les références sont recueillies en plus des filiations du propriétaire pour l'établissement d'un fichier Communal des motos.



Ainsi, la somme de 3000 FCfa est versé comme taxe municipale à chaque fin du mois. En contrepartie, la mairie a délivré des gilets et une plaquette d'immatriculation à chaque moto enrôlé.



Saluant la démarche établie, le maire invite les membres de l'association à une parfaite collaboration afin d'anticiper et de résoudre les éventuels problèmes, pouvant survenir.

.

Oumar Ndiaye,

Mbour











Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook