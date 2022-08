Sédhiou : 2 motos et 127 kg de chanvre saisis à Koussy par la BRS Les éléments de la brigade régionale de sécurité , BRS, de Sédhiou ont procédé, mardi dernier, à la saisie de 127 kilogrammes de chanvre indien dans les champs de Koussy, à une vingtaine de kilomètres de Sédhiou.

D’après le journal Bes Bi, une opération menée, suite à une information anonyme faisant état du mouvement d’un convoi de trafiquants de drogue.



Après une course poursuite, les trafiquants ont abandonné leur «colis» et 2 motos.



