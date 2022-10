Sédhiou : A-Goudomp un dénuement asphyxiant à l’origine de la pauvreté : une voix émouvante de la jeunesse interpelle le président Macky Le constat d’une pauvreté ambiante et asphyxiante dans le département de Goudomp s’offre à tout visiteur de cette contrée de l’extrême sud du pays, frontalière à la Guinée-Bissau. Insuffisance d’infrastructures routières et absence de création et de construction de services administratifs, alors que rallier Sédhiou via le fleuve nourrit le stress des requérants de droit à ces prestations. Habib Coly, l’un des leaders de la jeunesse de ce département, a choisi d’élever la voix pour faire entendre leur désarroi à qui de droit.

«L a jeunesse du département de Goudomp est aujourd’hui dans une situation impitoyable malgré son soutien manifeste et victorieux à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar pendant l’élection présidentielle de 2019 et les élections territoriales de 2022, à l’issue desquelles 14 des 15 communes ont été remportées par la coalition présidentielle».



C’est en ces termes que le jeune Habib Coly, acteur du développement local, conseiller municipal et chargé de la Commission apprentissage et insertion professionnelle de la commune de Tanaff a tenu hier, lors d’une déclaration de presse, à faire observer la précarité ambiante qui étrangle le département de Goudomp.



S’adressant directement au premier des sénégalais, il déclare : «nous voudrions rappeler au président Macky Sall, le plus renseigné des Sénégalais, que notre département souffre de tous les maux ; que ce soit dans le domaine de l’éducation, la santé, des sports et des investissements structurants et de la considération pour nos leaders qui ont bien mouillé le maillot durant les élections passées».



Et Habib Coly d’égrener le chapelet des doléances.

«Nous réclamons la création d’une Perception municipale à Goudomp, d’un Tribunal départemental, d’un Commissariat de Police et l’ouverture d’une Brigade de gendarmerie pour accroître le besoin en sécurité. Dans cette zone de l’extrême sud du pays, le vol de bétail avec usage d’arme à feu est récurrent ainsi que le petit banditisme transfrontalier. Ces services, une fois installés ici, vont sans doute diminuer le dur labeur de nos populations à l’obtention des documents administratifs du genre casier judiciaire», souligne-t-il.

Extrait de Sud Quotidien



