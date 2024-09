Sédhiou-Absence d’électrification à Sinthian Cisse en zone de frontière : La population crie à «une injustice» et interpelle les pouvoirs publics La journée du vendredi 13 septembre a été marquée par une vive manifestation des populations de Sinthian Cissé, exprimant leur colère face à l'absence d'électrification de leur localité. Devant la presse, elles ont dénoncé ce qu'elles considèrent comme une injustice, à l'origine d'une insécurité grandissante dans cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau. Nous renseigne Sud quotidien

« Du courant électrique pour sortir des ténèbres ! » C'est le cri de détresse lancé vendredi par les habitants du village de Sinthian Cissé, communément appelé Malifara, situé à une quinzaine de kilomètres de Tanaff, sur la route menant à Kolda. Rassemblés sur la place publique, hommes et femmes de tous âges, arborant des brassards rouges, ont interpellé les autorités publiques.



Par la voix de El Hadji Gassama, leur porte-parole, ils ont exigé une réponse à leur demande pressante : « Notre village, vieux de 56 ans, n’a jamais bénéficié de l’électricité. Tout ce qui est destiné à notre localité est détourné ailleurs. Nous avons vraiment l'impression de ne pas faire partie du Sénégal. Nous interpellons le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko pour qu'ils pensent à nous. L’électricité est arrivée à seulement cinquante mètres de notre village. Nous leur rappelons que l’électorat ici est important », a-t-il déclaré.



Le journal rapporte que ces populations de Sinthian Cissé estiment que l'obscurité persistante constitue une source majeure d'insécurité dans ce village proche de la frontière avec la Guinée-Bissau. « Notre principale activité est l'élevage, mais sans électricité, nous sommes souvent victimes de vols de bétail. De plus, les morsures de serpents sont fréquentes. Un jeune homme du village est décédé après avoir été attaqué par un reptile. Cela devient insupportable », a ajouté le porte-parole.



Les manifestants soulignent qu'ils ont déjà pris des initiatives pour faciliter l'accès à l'électricité en achetant des poteaux électriques, mais se heurtent à des obstacles de la part de la municipalité de Niagha, à laquelle ils sont administrativement rattachés. « Les habitants du village ont payé onze poteaux électriques et des câbles pour accélérer la connexion, mais jusqu'à présent, il y a des blocages, notamment de la part de l'institution municipale, sans que nous comprenions pourquoi », s'est interrogé El Hadji Gassama.



Interrogé par les services de Sud quotidien, le maire de Niagha, Idrissa Baldé, a rejeté toute idée de refus, mais a précisé qu'il ne peut pas autoriser le transfert de poteaux installés par un projet à Niagha vers Sinthian Cissé sans l'accord des autorités administratives. Toutefois, le maire a exprimé sa sympathie envers les habitants de Sinthian Cissé, qui, tout comme ceux de Bambadala 2, Saré Niako, et Saré Mady, attendent toujours d'être raccordés à l'électricité.



