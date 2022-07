Sédhiou / Arrestation de 4 Bissau-guinéens pour trafic international de drogue : La Brigade régionale des stupéfiants en vigilance accrue

Quatre individus de nationalité bissau-guinéenne, ont tous été interpelés, jeudi dernier, vers une heure du matin, par les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou au niveau du village de Salikégnie, dans la commune de Diendé. Ils étaient en possession de trois sacs contenant du chanvre indien, pour un poids estimé à 160 kilogrammes, qu’ils transportaient à bord de leurs vélos.



Ces trafiquants ont déclaré faire route en direction de la Guinée-Bissau et cet axe de Salikégnie reste un secteur de transit qui approvisionne le marché sous régional de Diaobé ainsi que les régions de Kolda et de Tambacounda. Ces personnes ainsi écrouées ont été placées en garde-à-vue au Commissariat central de Sédhiou et pourraient être poursuivies pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue, rapporte une source qui préfère rester anonyme.



A rappeler enfin que ces opérations de contrôle du trafic interurbain, sont accentuées en cette période de Tabaski. Et tous les moyens de lutte seront mis à profit, dit-on, pour barrer la route aux trafiquants de drogue très actifs dans ce secteur du Pakao.