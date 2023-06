Sédhiou / Arrestation de Olivier Boucal, leader du mouvement «Goudomp debout» : Ses partisans s’invitent dans la rue en brûlant des pneus

Des scènes de violence ont rompu le calme précaire qui régnait ces dernières heures à Goudomp, dans l’extrême sud de la région de Sédhiou. A l’annonce de l’arrestation du président du mouvement «Goudomp debout», ses militants et sympathisants ont envahi la route nationale n°6, hier mercredi, en début de soirée, pour s’insurger contre cette mesure. Environ une centaine de manifestants, majoritairement des jeunes, ont brûlé des pneus et des troncs d’arbre sur la route et crié à la libération de Olivier Boucal, leur mentor. Celui-ci a été arrêté par la Brigade de recherches de Colobane, selon nos sources, avant-hier mardi soir, à sa descente d’avion, à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Dakar.



Nos sources de préciser que Olivier est poursuivi pour diffusion de message vidéo incitant les jeunes de la commune de Goudomp, à « manifester contre les ennuis judiciaires de Ousmane Sonko, le leader du parti Pastef-Les Patriotes ». Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le village de Kaour, d’où est originaire Olivier Boucal. Des éléments de l’Armée se sont déployés au niveau de certains édifices publics, comme la préfecture, pour prévenir des actes de saccage et de vandalisme.



A signaler qu'Olivier Boucal est un inspecteur du Trésor qui poursuit ses études au Maroc ; d’où, il aurait produit cette vidéo en direction des jeunes de sa cité de Goudomp, dans la région de Sédhiou. Il demeure très influent dans cette partie sud du pays et avait pesé lourd dans la balance de l’opposition lors des élections législatives du 31 juillet 2022.

SudQuotidien.sn