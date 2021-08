Sédhiou / Collision entre deux motos de type «jakarta»: Bilan, trois blessés dont une femme Le choc frontal entre deux motos-taxis appelées «Jakarta», a fait trois blessés graves dont une cliente embarquée à bord d’un des engins. Elle a été projetée à plus de dix mètres de son point de chute et a été évacuée dans la détresse. Son crâne est ouvert, le visage tuméfié et traumatisé, le tout assorti d’une fracture à la jambe.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

L’indiscipline et le mépris voire l’ignorance du code de la route sont en partie à l’origine de ce sinistre survenu avant-hier, mercredi 18 août 2021, en fin d’après-midi, à la bretelle qui mène à l’école 8 à partir de la route Sédhiou / Marsassoum.



Les sapeurs-pompiers de la 43e compagnie d’incendie et de secours de Sédhiou qui se sont transportés sur les lieux, ont évacué les blessés vers le centre hospitalier régional de Sédhiou. La police est aussi venue faire le constat d’usage de l’accident. A signaler que des accidents impliquant des motos-taxis Jakarta sont fréquents à Sédhiou malgré les contrôles réguliers de la police.



Très souvent, de jeunes enfants de moins de 15 ans, parfois jamais déclarés à l’état-civil, se livrent à des jeux de courses-poursuites, mettant leurs vies et celle des autres en péril.









Sud Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos